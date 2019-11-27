Twitter будет удалять “мертвые” аккаунты

Социальная сеть Twitter начала рассылку электронных уведомлений владельцам неактивных учетных записей с предупреждением войти в систему до 11 декабря, чтобы не попасть в число удалённых.



Об этом сообщает The Vergе со ссылкой на представителя компании.



«Мы начали активную работу со многими учетными записями, которые не заходили в Twitter более шести месяцев, чтобы сообщить им, что их учетные записи могут быть окончательно удалены из-за длительного бездействия», - сообщили в социальной сети.



Владельцы всех Twitter-аккаунтов, которыми не пользовались более шести месяцев, получат уведомление по электронной почте.



По словам пресс-секретаря компании, процесс удаления учетных записей «будет происходить в течение многих месяцев, а не одного дня», поэтому не стоит ожидать, что 12 декабря удалят все неактивные аккаунты, таким образом мгновенно расширив базу доступных ников для действующих пользователей.



Как отмечает издание, чистка касается не только людей, которые покинули Twitter, но и умерших пользователей соцсети. Отвечая на вопрос о том, что будет происходить с такими учетными записями, представитель компании отметил: «В настоящее время у нас нет возможности увековечить чью либо учетную запись в Twitter после смерти, но наша команда обдумывает способы как это сделать».

