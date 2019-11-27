Названа неожиданная польза регулярного голодания

Ученые обнаружили неожиданную пользу регулярного голодания. Об этом сообщает Американская ассоциация сердца, пишет MedicalXpress.



Специалисты провели исследование среди двух тысяч испытуемых. Оказалось, что 389 из них практиковали регулярное голодание.



Данные пациенты наблюдались у врачей в течение четырех с половиной лет. Оказалось, что среди практикующих голодание смертность ниже на 45%, чем у остальных.



Кроме того, сердечные приступы среди голодающих встречаются на 71% реже, нежели у тех, кто не голодает.



Ученые отмечают, что регулярное голодание в течение дня раз в месяц, практикуемое годами, снижает риск развития сердечной недостаточности, а также повысить продолжительность жизни.



Специалисты предполагают, что голодание заставляет организм активировать те механизмы, которые не работают в обыденной жизни.

