В Нью-Йорке запретили ароматизированные электронные сигареты

Городской совет Нью-Йорка принял решение о запрете ароматизированных электронных сигарет в городе.



Об этом сообщает CNBC.



"Горсовет Нью-Йорка проголосовал, с большим преимуществом, за запрет ароматизированных электронных сигарет", - говорится в сообщении.



Решение было принято 42 голосами "за". Только двое были против.



По словам заместителя пресс-секретаря мэра города Эйвери Коэна, этим решением запрещена продажа в Нью-Йорке ароматизированных электронных сигарет и жидких ароматизаторов для вейпинга, кроме табака.



Отмечается, что решение было принято в то время, как в США пытаются бороться с болезнью легких, которую вызывает вейпинг. Всего на территории Соединенных Штатов зафиксировали более 2100 случаев этой болезни, при этом для 42 человек болезнь закончилась летальным исходом.



В администрации Трампа в сентябре этого года заявили о планах запретить в стране все ароматизированные э-сигареты, однако окончательного решения по этому вопросу пока нет.

