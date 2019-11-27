Путин и Зеленский не обсуждали вопрос "пропавшей" сантехники

Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили тему возвращения Киеву военных судов, но тему "пропавшей" с них сантехники не затрагивали, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Москва 18 ноября передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. Командующий ВМС Украины, адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей, заявив, что "россияне их угробили" и что с них снято оборудование, даже плафоны и розетки. Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным отметил необходимость вернуть оборудование с трех украинских кораблей, которые РФ вернула Киеву.



"Нет, вопрос сантехники не поднимался. Тема (возврата оборудования - ред.) затрагивалась, действительно, и мы об этом сказали в нашем сообщении. В настоящее время нам больше добавить нечего", - сказал Песков.



Отвечая на вопрос, будет ли возврат этого имущества, Песков сказал: "Осуществляются соответствующие контакты, поэтому я здесь деталями не располагаю, поэтому не могу ответить на ваш вопрос", - добавил пресс-секретарь президента.



Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом экс-президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.

