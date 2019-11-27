Кличко заявил о намерениях взять Садового на поруки

Мэр Киева Виталий Кличко пришел на заседание Высшего антикоррупционного суда Украины в среду, где, как ожидается, будет избрана мера пресечения мэру Львова Андрею Садовому, и заявил о намерениях взять его на поруки. "Пришел на судебное заседание к Андрею Садовому. Обращаюсь в суд с ходатайством о взятии мэра Львова на поруки", - написал Кличко на своей странице в соцсети Facebook в среду, проиллюстрировав сообщение снимками из зала заседаний.



Как сообщалось, 21 ноября представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручили Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года. "Во время расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности", - указано в сообщении САП.



В прокуратуре также установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Русскому сельсовету Яворовского района Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения.



По данным САП, чиновникам инкриминируется преступление по ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. "Сразу после вручения подозрений, прокурорами САП вручено ходатайство об избрании указанным лицам мер пресечения", - говорится в сообщении.



В СМИ со ссылкой на источник сообщила, что сторона обвинения намерена ходатайствовать о залоге для Садового в размере 50 млн грн. Мэр Львова заявил, что не располагает достаточной суммой для внесения залога в такой сумме. Он явился на заседание ВАКС в среду и перед его началом сказал журналистам, что является оптимистом и надеется, что суд "примет объективное решение" в его отношении.



Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту незаконной продажи 32 га земли Львовским горсоветом в 2016 году. 15 ноября того же года во Львовском горсовете прошли обыски в рамках указанного дела, а в июле 2017 года Садового по этом поводу вызывали на допрос в прокуратуру.

