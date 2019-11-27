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- Признаки ОРЗ и способы их устранения: спрей Лазорин, противокашлевые и жаропонижающие средства
Признаки ОРЗ и способы их устранения: спрей Лазорин, противокашлевые и жаропонижающие средства
ОРЗ — острое респираторное заболевание, возбудителями которого являются различные патогенные организмы. Заражение может произойти воздушно-капельным путем, при контакте с больным человеком, на фоне переохлаждения, переутомления, сильного стресса. Важно знать, как распознать болезнь и подобрать правильное лечение, чтобы избежать опасных осложнений.
Основные признаки ОРЗ
Для острого респираторного заболевания характерны:
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ринит;
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затруднение носового дыхания;
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дискомфортные ощущения в гортани;
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головные боли;
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слабость, снижение работоспособности;
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лихорадочное состояние;
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кашель;
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мышечные боли.
При легкой форме и на начальной стадии устранить неприятные проявления болезни поможет симптоматическое лечение. Например, чтоб избавиться от насморка, можно использовать спрей Лазорин, Отривин, Нокспрей, Риназолин. При повышенной температуре тела, общем плохом самочувствии запрещено заниматься самолечением — нужно обратиться к врачу. Только он назначит эффективный терапевтический курс.
Лечение кашля при ОРЗ
Один из основных симптомов ОРЗ — кашель. Специалисты не советуют использовать противокашлевые препараты для подавления приступов. Они «маскируют» симптомы болезни, а у детей вызывают застой мокроты, размножение возбудителей и развитие осложнений.
Еще одна группа лекарств — рефлекторные. Это растительные средства, в основном безопасные для организма. Но действуют они недолго — два-три часа. В некоторых случаях вызывают аллергические реакции, приступы рвоты, скопление жидкости в бронхах, из-за чего вирусы и бактерии активно размножаются.
По мнению врачей, отличный вариант — прием муколитиков: Амброксола, Бромгексина, Амбробене, Лазолвана. Эти препараты расширяют просвет бронхов, улучшают отхаркивание, разжижают и выводят мокроту наружу. Но перед применением муколитических средств нужно внимательно изучить инструкцию на сайте производителя — https://www.lasolvan.ua/ru/. В аннотации указаны схема и режим приема лекарств, а также дозировки с учетом возраста.
Если кашель не проходит пять и более суток, сопровождается хрипами, выделением мокроты, необходимо проконсультироваться с врачом.
Лечение насморка при ОРЗ
Острые респираторные заболевания неизменно сопровождаются такими неприятными симптомами, как ринит, заложенность носа, затруднение дыхательной функции, появление носовых выделений слизистого или гнойного характера.
Избавиться от насморка и облегчить состояние пациента помогут:
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Нафтизин;
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Тизин;
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Називин.
Прежде чем использовать лекарство, нужно обязательно изучить инструкцию, а окончательный диагноз должен поставить доктор.
Жаропонижающие средства при ОРЗ
Инфекционные процессы, протекающие в организме, приводят к повышению температуры тела. Такое проявление считается нормой и свидетельствует о том, что иммунная система пациента активно борется с болезнетворными возбудителями. Врачи не рекомендуют использовать жаропонижающие средства при субфебрильных показателях (+37,1°…+38°C). В тех случаях, когда пациента лихорадит, а температура повышается до +38,5°С, на помощь придут препараты:
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Аспирин;
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Панадол;
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Парацетамол;
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Ибупрофен.