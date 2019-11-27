Признаки ОРЗ и способы их устранения: спрей Лазорин, противокашлевые и жаропонижающие средства

ОРЗ — острое респираторное заболевание, возбудителями которого являются различные патогенные организмы. Заражение может произойти воздушно-капельным путем, при контакте с больным человеком, на фоне переохлаждения, переутомления, сильного стресса. Важно знать, как распознать болезнь и подобрать правильное лечение, чтобы избежать опасных осложнений.

Основные признаки ОРЗ

Для острого респираторного заболевания характерны:

ринит;

затруднение носового дыхания;

дискомфортные ощущения в гортани;

головные боли;

слабость, снижение работоспособности;

лихорадочное состояние;

кашель;

мышечные боли.

При легкой форме и на начальной стадии устранить неприятные проявления болезни поможет симптоматическое лечение. Например, чтоб избавиться от насморка, можно использовать спрей Лазорин , Отривин, Нокспрей, Риназолин. При повышенной температуре тела, общем плохом самочувствии запрещено заниматься самолечением — нужно обратиться к врачу. Только он назначит эффективный терапевтический курс.

Лечение кашля при ОРЗ

Один из основных симптомов ОРЗ — кашель. Специалисты не советуют использовать противокашлевые препараты для подавления приступов. Они «маскируют» симптомы болезни, а у детей вызывают застой мокроты, размножение возбудителей и развитие осложнений.

Еще одна группа лекарств — рефлекторные. Это растительные средства, в основном безопасные для организма. Но действуют они недолго — два-три часа. В некоторых случаях вызывают аллергические реакции, приступы рвоты, скопление жидкости в бронхах, из-за чего вирусы и бактерии активно размножаются.

По мнению врачей, отличный вариант — прием муколитиков: Амброксола, Бромгексина, Амбробене, Лазолвана. Эти препараты расширяют просвет бронхов, улучшают отхаркивание, разжижают и выводят мокроту наружу. Но перед применением муколитических средств нужно внимательно изучить инструкцию на сайте производителя — https://www.lasolvan.ua/ru/ . В аннотации указаны схема и режим приема лекарств, а также дозировки с учетом возраста.

Если кашель не проходит пять и более суток, сопровождается хрипами, выделением мокроты, необходимо проконсультироваться с врачом.

Лечение насморка при ОРЗ

Острые респираторные заболевания неизменно сопровождаются такими неприятными симптомами, как ринит, заложенность носа, затруднение дыхательной функции, появление носовых выделений слизистого или гнойного характера.

Избавиться от насморка и облегчить состояние пациента помогут:

Нафтизин;

Тизин;

Називин.

Прежде чем использовать лекарство, нужно обязательно изучить инструкцию, а окончательный диагноз должен поставить доктор.

Жаропонижающие средства при ОРЗ

Инфекционные процессы, протекающие в организме, приводят к повышению температуры тела. Такое проявление считается нормой и свидетельствует о том, что иммунная система пациента активно борется с болезнетворными возбудителями. Врачи не рекомендуют использовать жаропонижающие средства при субфебрильных показателях (+37,1°…+38°C). В тех случаях, когда пациента лихорадит, а температура повышается до +38,5°С, на помощь придут препараты: