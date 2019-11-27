Европарламент проголосовал за новую Европейскую комиссию

Европейский парламент (ЕП) поддержал состав новой Европейской комиссии во главе с немкой Урсулой фон дер Ляйен.



Голосование состоялось в среду на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.



"Принято", - объявил результаты голосования евродепутатов председатель Европарламента Давид Сассоли. 461 депутат проголосовал "за", 157 - "против", воздержались 89 парламентариев.



Таким образом, в Еврокомиссию мандата 2019-2024 гг. под председательством фон дер Ляйен вошли: высокий представитель ЕС по иностранным делам, заместитель председателя ЕК Жозеп Боррель (Испания), а также заместители председателя - Франс Тиммерманс (Нидерланды, экологическая проблематика), Маргрете Вестагер (Дания, цифровые технологии), Валдис Домбровскис (Латвия, пакет "Экономика на службе людей"), Марош Шефчович (Словакия, межинституциональные отношения), Вера Юрова (Чехия, европейские ценности и транспарентность), Дубравка Шуйца (Хорватия, демократия и демография), Маргаритис Схинас (Греция, проблематика миграции).



Кроме того, в составе новой исполнительной коллегии ЕС - члены Еврокомиссии:



Йоханнес Хан (Австрия, бюджет и административные вопросы),



Дидье Рейндерс (Бельгия, правосудие),



Мария Габриэль (Болгария, инновации и молодежь),



Стелла Кириакидис (Кипр, здравоохранение),



Кадри Симсон (Эстония, энергетика),



Ютта Юрпилайнен (Финляндия, международное партнерство),



Тьерри Бретон (Франция, внутренний рынок ЕС),



Оливер Варгейи (Венгрия, политика соседства и расширение ЕС),



Фил Хоган (Ирландия, торговля),



Паоло Джентилони (Италия, экономика),



Виргиниюс Синкявичюс (Литва, окружающая среда, состояние океанов и рыболовство),



Николя Шмит (Люксембург, занятость и социальные права),



Хелена Далли (Мальта, вопросы равенства),



Януш Войцеховский (Польша, сельское хозяйство),



Элиза Феррейра (Португалия, вопросы сплочения и реформы ЕС),



Адина-Иоана Вэлян (Румыния, транспорт),



Янез Ленарчич (Словения, кризисное управление),



Ильва Йоханссон (Швеция, внутренние дела).



Новая Еврокомиссия теперь может приступить к своим обязанностям с 1 декабря.



Перед голосованием представители малочисленных фракций ЕП выступили с критикой как новой Еврокомиссии, так и порядка ее избрания. Однако суммарно их голоса не смогли составить конкуренции "тяжеловесам" Европарламента, поддержавшим предложенные фон дер Ляйен кандидатуры, - правоцентристам, социал-демократам и либералам.

