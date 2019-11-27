Apple начала отображать Крым "российской" территорией

Компания Apple в своем приложении Погода на территории России начала отображать Крым и Севастополь "российской" территорией. Об этом в среду, 27 ноября, сообщает Крым.Реалии.







При этом на материковой части Украины и на аннексированном полуострове Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отображаются ни частью Украины, ни России.



Председатель комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 27 ноября заявил, что "Apple полностью устранила претензии Госдумы по указанию Крыма в своих сервисах". Об этом он сообщил после встречи с представителем компании в России Дарьей Ермолиной.



"Они полностью привели (свои сервисы – ред.) в соответствие с российским законодательством. Ошибка в отображении крымских городов в приложении Погода устранена", – сообщали российские СМИ.



Официальных комментариев американской компании по этому поводу пока нет.



В мае этого года Apple не отображала территориальную принадлежность городов Крыма в своих приложениях, как с материковой Украины, так и с полуострова.



Ранее Госдума России дала Apple срок до 25 апреля, а затем продлила его до 10 мая на "устранение неточностей при отображении географической принадлежности Крыма и Севастополя в приложении".

