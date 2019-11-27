В НБУ прогнозируют рост переводов от трудовых мигрантов

Переводы трудовых мигрантов в Украину в 2019 году, по прогнозам Нацбанка, будут несколько выше, чем в прошлом году, и составят более 11 млрд долларов. Об этом в среду, 27 ноября, заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, сообщает пресс-служба регулятора.



В то же время Чурий отметил, что наблюдается четкая тенденция замедления темпов трудовой миграции.



"Это связано с тем, что доходы растут достаточно быстро. Номинальный рост зарплат составляет около 20%. Кроме того, за счет укрепления гривны доходы в валютном эквиваленте тоже растут. В этом году гривна укрепилась на 12%. Получается, если переводить в иностранную валюту, доходы граждан выросли почти на треть", - сказал он.



Чурий убежден, что увеличение доходов граждан - положительный факт для того, чтобы украинцы оставались работать в Украине.



Напомним, объем валютных переводов физических лиц в Украину за январь-июль 2019 года вырос на 13,2% - до 106,3 млрд грн, что по официальному курсу составляет 4,2 млрд в долларовом эквиваленте.



А в 2018 году объемы денежных переводов в Украину увеличились на 19% по сравнению с предыдущим годом и достигли 14 миллиардов долларов. Из всех денег, перечисленных в страны Европы и Центральной Азии, четверть приходится на переводы в Украину.

