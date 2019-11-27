NYT: Помпео хочет расследовать вмешательство Украины в выборы США

Госсекретарь США Майк Помпео допустил что нужно провести расследование против Украины из-за подозрений относительно ее вмешательства в американские выборы в 2016 году. Эту теорию заговора активно продвигал президент Дональд Трамп. А свидетели в деле об импичменте объясняли, что ее придумали и распространили спецслужбы России.



Как пишет New York Times, свое мнение относительно Украины Помпео высказал во время пресс-конференции, когда его спросили об обвинениях против Киева, которые некоторые лояльные к Трампу республиканцы высказали в ходе процесса импичмента.



«Когда бы не появилась информация, которая указывает на вмешательство любой страны в американские выборы, мы не просто имеем право, а должны убедиться, что пресекли это», - сказал Помпео, не называя прямо Украину.



Он добавил, что даже предположение о вмешательстве нужно расследовать. Помпео вспомнил, что когда возглавлял ЦРУ, его ведомство «использовало каждый инструмент американской власти», чтобы разобраться с попытками многих стран и групп «подорвать американскую демократию». Хотя он так и не назвал четко, о каких именно странах и группах идет речь.



Издание пишет, что нынешние комментарии Помпео противоречат его собственным словам за 2017 год. Тогда он поддерживал утверждения спецслужб США, что именно Россия провела тайные операции по похищению и распространению документов Демократической партии. Именно она распространяла фальшивые «новости», чтобы помочь Дональду Трампу победить Хиллари Клинтон. Россия отрицает вмешательство.



Свидетели, выступая перед Комитетом Палаты представителей по вопросам разведки, уверяли, что теория об украинском вмешательстве в выборы – это выдумка России.



«Это фальшивая история, которую придумали и пропагандировали российские спецслужбы», - сказала бывший аналитик разведки США Фиона Хилл, работавшая в Белом доме на должности главного эксперта по вопросам России.



Она добавила, что бывший министр внутренних дел Том Боссет пытался избавить Трампа иллюзий относительно вмешательства Украины в выборы еще в начале его президентства. В сентябре Боссет назвал эту историю «совершенно развенчанной» теорией заговора.

