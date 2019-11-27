В ближайшие дни в Украине потеплеет, ожидаются дожди

В ближайшие сутки на территории Украины снова немного повысится температурный фон. При этом осадки ожидаются только на востоке и западе страны, сообщает Укргидрометцентр. В четверг 28 ноября в западной части страны ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Ночью осадки возможны также в восточных областях. На севере, в центре и на западе ночью и утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с.



Температура ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 3 градусов мороза, на Закарпатье – 1-6 градусов тепла. Днем температура поднимется до 0-5 градусов тепла, на западе и юге – 4-9 градусов, в Одесской области и в Крыму – до 13 градусов тепла.



В Киеве в четверг без осадков, ночью и утром возможен туман, ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью – 1-3 градуса мороза, днем – 1-3 градуса тепла.



В пятницу 29 ноября в западных областях возможны небольшие дожди и мокрый снег, на остальной территории страны ожидаются умеренные, местами значительные дожди.



Ветер южный с переходом в западный, 7-12 м/с.



Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла, на юге и западе – до 13 градусов тепла.



В Киеве в ночь на пятницу без осадков, днем дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью и днем – от 2 до 4 градусов тепла.

