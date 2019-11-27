5 гениальных изобретений и важных достижений Бориса Патона

Сегодня, 27 ноября, знаменитому ученому, мыслителю, президенту Национальной академии наук Украины Борису Евгеньевичу Патону исполняется 101 год. Ко дню рождения академика «Интер» снял документальный проект «Борис Патон. Человек будущего», премьера которого состоится в эфире телеканала в субботу, 30 ноября, в 11:00. Телезрителей ждет эксклюзивное интервью с Борисом Патоном, а также – с другими знаменитыми учеными, историками, космонавтами и врачами. Они будут говорить о нашем великом современнике, о его изобретениях и разработках. Вот только 5 самых главных достижений выдающегося ученого.



1. Помог завоевать победу в Великой Отечественной войне.



Отца Бориса Патона – Евгения Оскаровича – называют одним из тех, благодаря кому была завоевана победа в Великой Отечественной войне. В эвакуации он усовершенствовал процесс производства танка Т-34, что позволило в несколько раз увеличить количество изготовленных танков и, главное, сделать более прочным сварной шов: когда в танк попадали вражеские снаряды, броня деформировалась, но «шов Патона» оставался целым. Вклад Евгения Патона в Победу в Великой Отечественной войне сложно переоценить: его имя стоит в одном ряду с именами легендарных военачальников. Вместе с ним над усовершенствованием танков работали и его сыновья. Именно тогда молодой инженер-электрик Борис Патон одержал свою первую научную победу: он помог создать уникальные автоматические установки, позволяющие сваривать под флюсом броню и другие элементы танка. Главные преимущества нового оборудования – скорость работы, высокое качество сварного шва, простота в управлении. Технология была настолько простой, что варить панцири советских танков могли даже дети.



2. Защитил мир от ядерной катастрофы.



После Второй мировой начинается так называемая «холодная война» – многолетнее противостояние двух сверхдержав: США и Советского Союза. Во времена самого напряженного этапа «холодной войны» – Карибского кризиса – благодаря усилиям «патоновцев» и лично главы Института электросварки Бориса Патона был сохранен паритет в гонке вооружений и мир избежал ядерной войны. Соединенные Штаты имели преимущество перед Советским Союзом: у них были авиационные базы в Турции, Италии, Англии. Чтобы обеспечить паритет, в 1962-м СССР разместил ракеты на Кубе. В Днепропетровске, в КБ «Южное», полным ходом шла работа над созданием ракетных комплексов нового поколения, которые могли бы длительное время сохранять боеготовность, а по тревоге стартовать за считанные секунды. Но появилась проблема: агрессивные компоненты топлива протекали через микротрещины, и это могло привести к несанкционированному запуску двигателей и взрыву. Устранить проблему в кратчайшие сроки помогли «патоновцы» - благодаря принципиально новому способу соединения металлов. Несколько десятилетий КБ «Южное» и Академия наук во главе с Борисом Патоном наращивали боевую мощь страны. Это позволило Советскому Союзу иметь ракетные стратегические системы, отвечающие самым высоким требованиям: «Рысак», «Сатана», «Воевода». К счастью, ни одна из этих ракет так и не взлетела.



3. Сделал космос ближе к человеку.



25 июля 1984 года советские космонавты Светлана Савицкая и Владимир Джанибеков провели первый в истории эксперимент по сварке металла в открытом космосе. Космонавты испытали на орбите революционную разработку ученых киевского Института электросварки – универсальный ручной инструмент (УРИ), аналогов которому в мире не было. Созданием оборудования руководил глава Института, президент Академии наук УССР Борис Патон. Он лично помогал космонавтам освоить сварку в сложных условиях - невесомости, абсолютного вакуума и колоссальных перепадов температуры. «Борис Евгеньевич настолько по-отечески, как к детям, к нам относился! Мы ощущали это, – рассказывает летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков. – Он не сомневался в успехе».



Эксперимент длился три с половиной часа. За новостями с орбиты, затаив дыхание, следил весь мир. Это еще было время «холодной войны». Многолетнее противостояние США и Советского Союза шло, в том числе, и в вопросах освоения космоса. Испытание прошло успешно. Это, в том числе, великая заслуга киевских ученых и лично Бориса Патона.



4. Спас тысячи жизней после аварии на ЧАЭС.



26 апреля 1986 мир потрясла одна из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества – авария на Чернобыльской атомной электростанции. С первых дней в Чернобыле работала команда Академии наук УССР, созданная Борисом Патоном. Чтобы оценить масштабы аварии, ученые собирали образцы воздуха, грунта, воды. План первоочередных действий по ликвидации Борис Патон составил лично на месте аварии – во время полета на вертолете над еще дымящимся реактором. В первые, самые трудные недели Борис Патон и его коллеги дали объективную информацию о масштабах катастрофы. После получения этих данных руководство УССР приняло решение эвакуировать из Киева и области полмиллиона детей.



5. Осуществил прорыв в медицине.



Борис Патон разработал уникальную технологию, которая сейчас широко используется в медицине, – сварку живых тканей. Над этим вопросом ученый задумался в начале 90-х – после того, как оказался на операционном столе после неудачного катания на водных лыжах. После операции Борис Евгеньевич узнал, что кость ему резали пилой, и подумал, что в медицине тоже можно использовать сварку. И сразу же дал команду ученым начать эксперименты. В результате был разработан сварочный аппарат, с помощью которого хирурги могут рассекать и соединять живые ткани практически бескровно. Главные преимущества новой технологии – уменьшение кровопотери, сокращение времени операции, быстрая реабилитация. Сегодня это оборудование используется во всех сферах медицины: от общей хирургии до офтальмологии. В Украине ежегодно проводят от 20 до 30 тысяч операций с использованием этой технологии. Сейчас в Институте Патона работают над возможностью сварки костной ткани. Когда ученые научатся это делать, то переломы самой высокой сложности смогут лечить за считанные дни.







Подробнее об этих и многих других достижениях Бориса Евгеньевича Патона – в документальном проекте «Борис Патон. Человек будущего» – в субботу, 30 ноября, в 11:00 на телеканале «Интер».

