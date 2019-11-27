Зеленский оценил вероятность встречи с Путиным

Президент Владимир Зеленский допускает проведение личной встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита нормандского формата 9 декабря в Париже. Об этом он сказал в среду, 27 ноября, на брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает Интерфакс-Украина.



"Мы не ожидаем, что завтра прекратим войну, но я хочу четкого понимания, как президент Украины, когда и как мы можем остановить войну", - сказал он.



Отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он к встрече с Путиным один на один, Зеленский указал: "Я думаю, что там будет много двусторонних форматов. Я уверен, что там может быть формат и с госпожой Меркель, и с господином Макроном, и с господином Путиным. Мы готовы к любым форматам в формате Нормандской четверки говорить об этом".



В свою очередь, помощник Путина Юрий Ушаков допустил, что встреча Путина и Зеленского в Париже, скорее всего, состоится, пишет Интерфакс.



"Я думаю, что к этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу. Они же будут в одном помещении, естественно, что они переговорят друг с другом", - сказал Ушаков.



Он добавил, что программа в данный момент согласовывается.

