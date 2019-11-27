Названы главные претенденты на Оскар

Аналитики из компании Gold Derby оценили шансы фильмов получить Оскар в 2020 году и назвали главных претендентов. Список появился на официальном сайте компании.



По мнению специалистов, главным претендентом на кинопремию является картина Мартина Скорсезе Ирландец. На втором месте они разместили ленту Квентина Тарантино Однажды в... Голливуде, а на третьем - Брачная история Ноа Баумбаха.



Также в десятку вошли "1917", Маленькие женщины, Кролик Джоджо, Форд против Феррари, Джокер и фильм Скандал.



Кроме того, Мартина Скорсезе считают самым достойным для награды среди режиссеров. За ним расположились Тарантино и Пон Джун-хо (Паразиты).



Хоакина Феникса, сыгравшего главную роль в фильме Джокер считают главным претендентом на Оскар за главную мужскую роль.

