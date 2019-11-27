Кабмин назначил языкового омбудсмена

Кабинет Министров назначил Татьяну Монахову уполномоченным по защите государственного языка ученого.



Об этом в Telegram сообщил народный депутат от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства 27 ноября.



Напомним, кандидатуру Монаховой внесло Министерство культуры, молодежи и спорта Украины.



Татьяна Монахова — доктор филологических наук, профессор. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. Сухомлинского по специальности учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы. В 2015 году она защитила диссертацию на тему Современные стратегии текстообразования в украинском языке в Одесском национальном университете им. Мечникова.



На сайте университета указано, что Монахова является автором более 40 научных публикаций, в том числе трех пособий с грифом МОН, монографии Народничество, модернизм и постмодернизм в лингвистике.

