Giphy вернул гифки с малышом Йодой

Сервис Giphy принес извинения компании Disney за то, что с сайта пропали все гифки с изображением малыша Йоды, сообщает The Guardian.



Миловидный герой сериала «Мандалорец» стриминг-сервиса Disney+ быстро покорил интернет: уже после второго эпизода нового шоу у него образовалась армия поклонников и интернет заполонили картинки, мемы и гифки с мини-Йодой.



Когда все изображения исчезли с сервиса Giphy, пользователи сети предположили, что их могли удалить из-за нарушения авторских прав.



Одной из первых на исчезновение изображений обратила внимание журналистка Кетрин Ван Арендонк. Она рассказала Business Insider, что опубликовала материал о сценах сериала «Мандалорец» в издании Vulture. Через некоторое время на почту СМИ пришло письмо от Giphy, в котором сервис сообщил о нарушении авторских прав.



Гнев фанатов перекинулся на правообладателя — компанию Disney. Спустя некоторое время в Giphy объяснили, что модераторы сайта скрыли гифки на время, пока проверяли контент. Сервис принес извинения Disney и изданию Vulture.



