Ученые разработали идеальное антипохмельное меню

Индийские специалисты из Института химической технологии в Мумбаи определили идеальное средство от похмелья, которое прекрасно убирает следы спиртного за счет повышения активности двух ферментов. По их словам, кокосовый сок, груша и лайм (коктейль - 10% кокосового сока, 25% сока лайма и 65% грушевого сока) вместе с сыром, помидорами и огурцами помогают организму быстрее побороть похмелье.



Известно: когда этанол попадает в организм, он превращается в ацетальдегид. Накапливание ацетальдегида вызывает похмелье. Следовательно, это соединение нужно удалить. Ферменты, алкогольдегидрогеназа и альдегиддегидрогеназа могут уничтожать ацетальдегид, но не всегда действуют достаточно быстро.



Эксперимент с участием 15 человек позволил определить идеальный состав для антипохмельного коктейля, который активирует ферменты на 23% и 70% соответственно. Помимо коктейля, сыра и овощей, от похмелья спасают: пахта, пшеница, имбирь, финики, какао. Кофе же, напротив, продлевает похмелье. Заменить его лучше чаем.

