Исследователи назвали маникюрные салоны "раковой бомбой"

Университет Колорадо предупреждает: лак для ногтей и средства для его удаления выделяют в среду опасные уровни летучих органических веществ, которые могут привести к нарушениям функции дыхательной системы, бесплодию и раку.



В группе повышенного риска находятся работники салонов красоты и их посетители, часто прибегающие к услуге маникюра и педикюра. Эксперты сделали этот вывод, измерив уровень бензола и формальдегида в маникюрных салонах. Оказалось, он превышает пороговые значения. По словам врачей, регулярное воздействие данных веществ на организм приводит к значительному повышению риска развития рака в течение 20 лет.



Опрос работников салонов показал: у 70% отмечались головные боли, раздражение кожи и глаз. У 40% фиксировались множественные симптомы. Нечто похожее наблюдается у работников нефтеперерабатывающей промышленности и автосервисов.

