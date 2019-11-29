Любовь к жирным продуктам может реально довести до рака

Ратгерский университет установил: употребление продуктов с большим количеством жира способно спровоцировать развитие колоректального рака. И здесь важна активность двух генов в стволовых клетках кишечника - HNF4A и HNF4G.



В норме они обеспечивают функционирование слизистой оболочки кишечника. Гены помогают сжигать жир, насыщая стволовые клетки энергией. Однако, когда в пищевом рационе присутствует много жира, количество постоянно делящихся стволовых клеток увеличивается, что повышает риск развития опухолей. Это наглядно показывает, как здоровое питание и отказ от жирной пищи может снизить риск развития рака.



При этом известно, что инфекция Helicobacter pylori (H. pylori) связана с раком желудка. А недавние исследования Университета Дьюка говорят, что патоген также вызывает колоректальный рак. Таким образом, многие случаи развития рака возможно предотвратить, используя обычные антибиотики.

