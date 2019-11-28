Сериал «Сверхъестественное» – интересный сериал для просмотра

оличество любителей мистических сериалов постоянно увеличивается. Такие фильмы привлекают внимание зрителей интересными захватывающими сюжетами. Современные кинокартины отличаются высоким качеством кадров и звукового сопровождения. В 2005 году состоялась премьера сериала Сверхъестественное. Творение режиссера Эрика Крипке увеличилось до 15 сезонов. Все серии увлекательной киноистории можно посмотреть в онлайн-режиме, используя услуги виртуального кинотеатра.

Особенности создания сериала «Сверхъестественное»

Американский фэнтези-сериал – это рассказ о двух братьях – Сэме и Дине Винчестерах, которые занимаются охотой на нечистую потустороннюю силу. Задумкой Крипке было создание трех сезонов фильма. Однако высокий уровень популярности уже первых серий заставил подумать о продолжении истории. Для съемок первых эпизодов была выбрана полуразрушенная военная база, расположенная в Лос-Анжелесе. Некоторые кадры были запечатлены в исторических местах США:

на территории церкви святого Эндрю-Уэсли;



в парке Херитейдж;



в госпитале Ривервью;



на берегу озера Бантзен;



возле дамбы Кливленда.

Основная особенность сериала – использование синтезированной оркестровой партитуры. В некоторых сериях можно услышать блюзовую музыку, исполненную на старинном пианино. Над созданием мелодий для фильма работали два профессиональных композитора – Джей Грушка и Кристофер Леннерц. Важный аспект кинокартины – применение классического рока. Значительная часть песен была взята из частной коллекции главного режиссера Крипке.

Персонажи сериала и актеры, воплотившие их образы на экране

На роль Сэма Винчестера изначально был приглашен Дженсен Эклс. Однако после прочтения сценария актер вызвался сыграть Дина. Роль его брата досталась Джареду Падалеки. Кэти Кэссиди отлично справилась с воплощением образа демона Руби. Для этого ей пришлось заняться изучением боевых искусств. В телесериале есть большое количество второстепенных персонажей. Их сыграли талантливые американские актеры. В кинокартине чувствуется христианская мифология. Этим объясняется присутствие персонажей в виде ангелов. Один из них, по имени Кастиэль, появляется в премьерной серии 4 сезона. В пятом сезоне зрители знакомятся с демоном Кроули. Его образ на телеэкране сумел воплотить Марк Шеппард. В седьмом сезоне в киноисторию вводится персонаж пророка Кевина Трена, которого сыграл Осрик Чау.