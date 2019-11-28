Белько, грозившего взорвать мост в центре Киева, отправили на психиатрическую экспертизу

Ветерана АТО Алексея Белько, который в начале осени угрожал взорвать столичный мост Метро, перевезли для судебно-психиатрической экспертизы.



Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.



Его перевезли для проведения стационарной комиссионной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.



Заседание Апелляционного суда по избранию меры пресечения, назначенное на сегодня, вновь перенесли на 9 декабря.



Напомним, что вечером 18 сентября бывший АТОшник Алексей Белько остановил движение на мосту Метро в Киеве и грозился взорвать его. Полиция его задержала, а сам Белько заявил, что грозился взорвать мост "из-за жизненных трудностей" и рассказал, что был под действием наркотиков.

