НАБУ задержало бизнесмена Альперина

Бизнесмен Вадим Альперин, которого президент Украины Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды", задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро, сообщил в среду замглавы офиса главы государства Кирилл Тимошенко.



Ранее Зеленский попросил помощи украинцев в поиске и задержании Альперина, а также пообещал за это "ценный подарок".



"Альперин задержан НАБУ", - написал Тимошенко на странице в Facebook.



В 2017 году Генпрокуратура Украины сообщила, что правоохранители подозревают Альперина в том, что он предлагал должностному лицу антикоррупционного бюро взятку в размере 800 тысяч долларов.



Как сообщается на сайте украинского издания "Обозреватель", Альперин занимается поставкой на Украину тканей. Он добился для себя нулевой ставки при оформлении грузов. Отмечается, что со всех контейнеров должны брать образцы для исследования качества ткани и определения ставки пошлины. Однако на принадлежащих бизнесмену терминалах, эту процедуру предлагают совершить за один день, озаплатив 8-поцентную пошлину. По данным СМИ, образцы тканей меняются на не попадающее под пошлину, деньги изымаются в пользу Альперина и его сообщников.

