В ЛНР не видят прогресса по обмену заключенными в Донбассе

Киев и Донбасс на переговорах в Минске не смогли достичь прогресса в вопросе обмена пленными, заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.



В среду в Минске проходят заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее тематических подгрупп.



"Особого прогресса по вопросу освобождения удерживаемых лиц, к сожалению, не произошло", – сказала Кобцева.



По ее словам, ЛНР в очередной раз подтвердила готовность продолжать диалог для достижения договоренности по обмену.



В пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики в свою очередь заявили, что Киев затягивает подготовку к обмену пленными. "Переговорщики Киева в гуманитарной группе продолжают занимать деструктивную позицию. Так, сегодня украинская сторона опять затягивала осуществление обмена удерживаемыми лицами, ссылаясь на процедурные и формальные проблемы по их подготовке к обмену", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.



В ведомстве выразили надежду, что к следующему заседанию контактной группы "все вопросы будут решены и согласованы".



Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.

