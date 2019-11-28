Киев назвал условия для заключения контракта на транзит газа из России

Киев настаивает на том, что новый контракт на транзит газа из РФ в ЕС должен быть по европейским правилам и на длительный срок, остальное – вопрос переговоров, заявил в среду премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге.

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение "Газпрома" "Нафтогазу" продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от претензий неприемлемо.



"Два условия (для заключения нового контракта на транзит газа – ред.), на которых стоит украинская сторона. Первое - это европейские правила. Второе – это вопрос долгосрочного транзита, потому что это вопрос безопасности. Все остальное - это вопрос переговоров между коммерческими субъектами, компаниями", - заявил Гончарук.



Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе этого транзита после 2019 года проходят с середины прошлого года, последняя встреча на министерском уровне состоялась в конце октября, затем были переговоры на техническом уровне. Конкретных решений принято не было.



"Газпром" 18 ноября направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на год с учетом прогнозного спроса в ЕС, указав обязательным условием взаимный отказ сторон от претензий в судах и антимонопольных органах. Также "Газпром" ждет позицию Киева относительно готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.



Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" отправил "Газпрому" ответ на его предложение, предлагает продолжить переговоры в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

