В Крыму назвали позицию Apple по статусу полуострова прорывом

Министр внутренней политики, информации и связи республики Крым Сергей Зырянов назвал информационным и технологическим прорывом устранение американской компанией Apple ошибки, связанной с территориальной принадлежностью полуострова.



Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной сообщил, что компания устранила ошибку в приложении "Погода": теперь Крым в сервисе отображается как территория РФ.



"Это еще один информационный и технологический прорыв республики Крым. Я сегодня зашел и убедился сам, что на картах Apple поменяли Крым, поставили границу с Украиной, на сервисе "Погода" тоже убрали принадлежность полуострова Украине. Нас это только радует", - сказал Зырянов.



По его словам, Крым развивается и будет развиваться, несмотря ни на какие санкционные преграды, в том числе благодаря комплексной поддержке федерального центра.

