Грызлов оценил результаты разведения сил в Донбассе

Разведение сил повысило безопасность на трех пилотных участках в Донбассе, сообщил журналистам полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

Контактная группа в среду обсудила итоги разведения сил и средств на трех пилотных участках, ситуацию на этих участках и на линии соприкосновения.



"Разведение сил серьезно повысило уровень безопасности в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского, обеспечило возможность приступить к восстановительным работам. Тем не менее, на других участках линии соприкосновения вооруженные силы Украины не прекратили, а в ряде случаев – усилили обстрелы гражданских объектов Донецкой и Луганской областей", - сообщил Грызлов.



Кроме того, по его словам, с киевской стороны звучали публичные заявления о планах занять прежние позиции на участках разведения. "Такое никак не поспособствует доверию, тем более что в 2016 году киевские власти уже проделали такой маневр в Петровском и Золотом и полностью обнулили результаты первого разведения сил", - отметил полпред.



По его словам, обеспечение гарантированной безопасности в Донбассе возможно только при условии политического урегулирования, системного политического диалога Киева, Донецка и Луганска. "Только системный диалог может доказать, что в Киеве отказались от военного решения и действительно стремятся к миру", - заключил Грызлов.



Он добавил, что на данный момент есть элементы диалога между Киевом и Донбассом, прежде всего, в подгруппах Контактной группы. "Однако от развития диалога киевская сторона пока что уклоняется. Мы видим, что киевская делегация в Контактной группе следует именно таким инструкциям. И именно такую позицию продолжает занимать киевская власть", - уточнил Грызлов.



Кроме того, по его словам, остается нерешенным вопрос о продлении украинского закона об особом статусе Донбасса. "Хотя его действие должно быть продлено, а дальнейшие законодательные изменения – согласованы с Донецком и Луганском. Немаловажным остается вопрос закрепления особого статуса в конституции. Он должен быть решен в итоге", - заключил полпред.



Он также отметил, что контактная группа дала положительную оценку динамике работ по восстановлению моста в Станице Луганской.



Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. В самопровозглашенной ДНР в тот же день заявили, что уже завершили отвод своих сил на этом участке. Украинские силовики в понедельник также сообщили о завершении практической фазы разведения сил в районе Петровского и намерении начать во вторник процесс разминирования.

