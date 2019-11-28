Пристайко эмоционально отреагировал на решение Apple по Крыму

Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал компанию Apple за "признание" Крыма российским.



Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев рассказал журналистам, что Apple устранила ошибку в приложении "Погода", и теперь полуостров отображается как российская территория.



"Представьте, как кричите о том, что ваши дизайн и идея, годы работы и кусочек вашего сердца украл ваш злейший враг, а кого-то ни черта не волнует эта боль", - написал Пристайко в твиттере, отметив, что чувствует себя именно так.



При этом дипломат высоко оценил продукцию Apple. По его мнению, политика не является сильной стороной компании.

