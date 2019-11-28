США не намерены менять курс в отношении Венесуэлы

Соединенные Штаты не собираются вносить какие бы то ни было коррективы в свою текущую политику в отношении Венесуэлы, однако продолжат ужесточать ограничительные меры против Каракаса. Об этом сообщил в среду на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.



У него поинтересовались, планируют ли США менять курс в отношении Венесуэлы. Сотрудник Госдепартамента ответил отрицательно. "Изменений нет", - заверил Абрамс. При этом он утверждал, что не меняется и "уровень большого интереса" к острейшему внутриполитическому кризису в Венесуэле со стороны президента США Дональда Трампа, вице-президента Майкла Пенса и госсекретаря Майкла Помпео. "Я бы сказал, что дальше будет продолжение текущей политики. Мы считаем, что выработали правильную политику. Мы уверены, что пользуемся поддержкой венесуэльского народа", - сказал американский дипломат. По его признанию, у США "нет плана Б". "У нас есть план А. Считаем, что он сработает", - заявил Абрамс.



При этом он подтвердил, что Вашингтон собирается и дальше ужесточать режим односторонних рестрикций в отношении правительства Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро. "Что касается санкций, то имеются планы по активизации усилий", - подчеркнул спецпредставитель, не вдаваясь в подробности. В связи с этим он выразил мнение, что объем денежных "средств, доступных режиму [то есть правительству Мадуро], сокращается".



Кроме того, Абрамс оспорил выводы информационного агентства France Presse, в соответствии с которыми участие в демонстрации в Каракасе 16 ноября в поддержку лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо приняли лишь порядка 5 тыс. человек "<...> Откровенно говоря, я поражен числом 5 тыс. Мне кажется, это абсурд. Это совершенно смехотворно", - полагает дипломат. С его точки зрения, в этой акции протеста принимали участие "сотни тысяч" человек. "Мне кажется, это просто очень плохая журналистская работа", - сказал Абрамс про заключения агентства, которое также указало на распространение в США недостоверной информации о демонстрациях 16 ноября.



Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января этого года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Действующий президент республики Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

