Рейтинг Зеленского ускорил падение

Рейтинг президента Владимира Зеленского за два месяца упал на 21%: с 73% в сентябре - до 52% на конец ноября. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, опубликованные на сайте КМИС в четверг, 28 ноября.



"К Владимиру Зеленскому положительно относятся в конце ноября 52% опрошенных, отрицательно - 19%. В течение осени доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшалась: 73% в сентябре, 66% - в октябре, 64% в начале ноября, 52% - в конце ноября. Доля тех, кто относится к Зеленскому негативно, в течение осени росла: 7% в сентябре, 9% в октябре, 12% в начале ноября, 19% в конце ноября", - говорится в отчете.



В то же время, уровень позитивного отношения к премьер-министру Алексею Гончаруку упал с 17% в сентябре до 11% к концу ноября.







"В то же время увеличивалась доля тех, кто относится к нему негативно: 9% в сентябре, 14% - в октябре, 18% в начале ноября, 25% - в конце ноября", - говорится в отчете.



Рейтинг спикера парламента Дмитрия Разумкова за тот же период снизился на 9%: с 33 до 24%.



При этом действия президента Зеленского не одобряют уже 36% граждан, а Кабмина – 48%.



Опрос проводился с 22 по 25 ноября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, по всей Украине за исключением неподконтрольных территорий. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

