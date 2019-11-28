Нафтогаз: ФРГ способствует экономическому удушению Украины

Поддерживая строительство газопровода Северный поток–2 Германия способствует экономическому удушению Украины. Об этом в интервью DW заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко. "С запуском Северного потока–2 можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины", - сказал он.



Витренко напомнил, что доходы от транзита газа являются очень существенными для украинской экономики, а весь украинский и восточно-европейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад.



"А такие радикальные изменения – теперь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины по крайней мере – это угроза стабильности поставок в регионе. И Германия как один из лидеров Европейского Союза должна это осознавать", – подчеркнул Витренко.

