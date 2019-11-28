КПВВ на Донбассе переходят на зимний график работы

С воскресенья, 1 декабря, контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе переходят на зимний график работы. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.



"В соответствии с приказом Командующего объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил с 1 декабря 2019 года переходят на график зимнего периода", - говорится в сообщении.



Контрольно-проверочные мероприятия, пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 08.00 до 17.00.



Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок.



Также в пресс-центре добавили, что за осенний период работы контрольных пунктов въезда-выезда линию разграничения пересекло более 3,2 миллиона человек и 389 тысяч транспортных средств.

