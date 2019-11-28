На референдуме большинство украинцев проголосовали бы против продажи земли

Если бы всеукраинский референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшее воскресенье, то за него проголосовали бы только 22% украинцев, 59% - против, 14% не принимали бы участия в голосовании. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 22 по 25 ноября Киевским международным институтом социологии и обнародованного на сайте КМИС.



Согласно опросу, принятие Радой законопроекта о рынке земли в первом чтении поддержали 29% респондентов, не поддержали - вдвое больше - 64%.



Участники исследования дали следующиие оценки позициям и голосованию партий в парламенте относительно продажи земли: 20% одобрили голосование «Слуги народа», 39% - не одобрили (баланс -19%); 23% одобрили голосование «Оппозиционной платформы - За жизнь», 24% - не одобрили (баланс -1%); 25% одобрили голосование «Батькивщины», 23% - не одобрили (баланс + 2%); 15% одобрили голосование «Европейской солидарности», 28% - не одобрили (баланс -13%); 15% одобрили голосование «Голоса», 22% - не одобрили (баланс -7%).



Опрос также показал, что в случае, если иностранцы смогут покупать землю в Украине до проведения соответствующего референдума, о котором говорил Президент Владимир Зеленский, то, по мнению 43% респондентов, ответственность за это будет на Верховной Раде; по мнению 17% - на Кабинете министров; по мнению 51% - на Зеленском; по мнению 10% - на Конституционном Суде; по мнению 14% - на партии «Слуга народа»; по мнению 14% - на правоохранительных органах (Генпрокуратура, МВД); по мнению 10% - на Верховном Суде.



КМИС проводил опрос с 22 по 25 ноября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властями Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.



Как сообщал Укринформ, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов.



Проект закона, в частности, предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли.



Ожидается, что лицами, которые могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, являются граждане Украины, территориальные громады, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства в случае приобретения в порядке наследования и обязанностью произвести отчуждение участка в течение года.



Президент Украины Владимир Зеленский прогнозирует, что Верховная Рада в ближайшее время также сможет принять пакет законопроектов о народовластии, которые касаются, в частности, и процедуры проведения референдумов.

