В СНБО назвали темы нормандского саммита

Глава СНБО Алексей Данилов в четверг, 28 ноября, назвал ключевые вопросы нормандской встречи, которая состоится 9 декабря в Париже, говорится в сообщении пресс-службы СНБО в Twitter.



"Ключевые вопросы нормандской встречи: возвращение наших пленных, прекращение огня по всей линии фронта, решение вопроса границы и выборов по украинскому законодательству", - сказал Данилов во время дискуссии "Прекращение огня и разведение войск на Донбассе".



Он добавил, что во время встречи в Париже "президент Украины не сделает никаких шагов, которые бы помешали национальным интересам и могли бы быть расценены как капитуляция".

