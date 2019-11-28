Детективы НАБУ вручили подозрение Альперину

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении лицу, которое считает руководителем преступной организации, проводившей махинации с растаможиванием товаров.



Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП лично вручили уведомление о подозрении лицу, которое следствие считает руководителем преступной организации, совершавшей преступления, связанные с растаможиванием импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам", - говорится в сообщении.



По данным НАБУ, действия подозреваемого, вероятного руководителя коррупционной схемы, квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).



Таким образом, количество подозреваемых в нанесении более 77,7 млн грн убытков государственным интересам возросло до 11 человек, уточнили в НАБУ.



В бюро напомнили, что 26 ноября сообщили о подозрении 10 лицам, среди которых семь должностных лиц одной из региональных таможен и Государственной фискальной службы.



В то же время отмечается, что эпизод, в причастности к которому подозреваются лица - один из ряда преступлений на таможне, которые исследует НАБУ. В целом речь идет о злоупотреблениях, убытки от которых могут достигать около 500 млн грн.



В рамках этого расследования, начатого НАБУ в октябре 2017 года, детективы инициировали наложение ареста на более 450 млн грн компаний-участниц схемы. Впоследствии, в декабре 2017, конечный бенефициар указанных компаний предложил детективам НАБУ неправомерную выгоду в размере 800 тыс. долл. США, чтобы те прекратили расследование и закрыли уголовное производство, однако его разоблачили «на горячем». Этот факт задокументирован и уже расследован - обвинительный акт в отношении лица, пытавшегося подкупить детективов НАБУ, направлен в Печерский районный суд города Киева в июле 2018 года.



Расследование всех этих случаев детективы НАБУ начали в октябре 2017 года.



Как сообщалось, 26 ноября НАБУ и САП задержали и объявили подозрение 10 лицам, среди которых 7 - должностные лица ГФС и таможни, по делу о махинациях с растаможиванием товаров.



В то же время Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время спецоперации по выявлению коррупционеров от правоохранителей сбежал контрабандист Альперин, и призвал помочь в его задержании.



В свою очередь адвокат Альперина Андрей Федур заявил, что его клиент 27 ноября придет на допрос в САП.



В среду, 27 ноября, источник в правоохранительных органах сообщил Укринформу, что НАБУ задержало Альперина, когда он явился на допрос в САП.



В 2017 году Альперина уже задерживали детективы НАБУ. Он предлагал взятку в сумме 800 тыс. долл. детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.



Печерский районный суд тогда арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в сумме 21 млн грн. Позднее Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тыс. грн. После внесения залога он вышел из-под стражи.



18 мая 2018 года ГПУ сообщила, что завершила досудебное расследование против Альперина.

