Госстат объяснил алгоритм пробной переписи населения

В Государственной службе статистики Украины рассказали, как будет происходить пробная перепись населения (ППН), запланированная на период 1-26 декабря в Оболонском районе Киева и в Писковской ОТГ Бородянского района Киевской области. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщила пресс-служба Госстата.



"Во время пробной переписи населения в каждом помещении запишут всех лиц, которые по состоянию на 00.00 часов 1 декабря 2019 года проживали в нем, включая и тех, которые временно проживают. Из числа тех, которые постоянно проживают, запишут также временно отсутствующих", - говорится в сообщении.



В Госстате рассказали, как принять участие (только для жителей на территории проведения ППН-2019): 01-10 декабря (интернет раунд) - самостоятельно заполнить анкету (переписной лист) на специальном портале в сети интернет (нужно иметь электронную подпись) или 14 −23 декабря - дать ответ переписчику, который посетит дом и заполнит анкету (переписной лист) на планшете или 14-23 декабря - прийти в отдел переписи или инструкторскому участку и дать ответы на вопросы анкеты (переписного листа) временного переписного персонала.



Отмечается, что основной задачей пробной переписи является подготовка к ВПН-2020, а именно:



апробация программы и переписного инструментария;

определение методов и основных организационных мероприятий;

апробация применения инновационных технологий;

определение оптимальных дат и продолжительности проведения;

определение концепции технологии обработки данных;

определение механизмов взаимодействия органов государственной статистики с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления;



В Госстате отметили, ППН-2019 не ставит целью определить количество населения на избранных территориях.

