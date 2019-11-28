Кабмин остановил инвестпроект по реконструкции "Украинского дома"

Кабмин остановил инвестпроект по реконструкции "Украинского дома"

Межведомственная комиссия по вопросам государственных инвестиционных проектов решила остановить реализацию проекта реконструкции здания "Украинского дома" по ул. Крещатик, 2 в Киеве стоимостью 757 млн грн, завершение которого предполагалось в 2022 году.

"Межведомственная комиссия 3 ноября рекомендовала приостановить реализацию прединвестиционного этапа проекта за государственные капитальные вложения до повторного рассмотрения в 2020 году", - говорится в примечании к проекту реконструкции "Украинского дома" в обнародованном перечне государственных инвестиционных проектов.

Как сообщалось со ссылкой на протокол заседания комиссии от 22 апреля 2019 года, завершение реконструкции здания госучреждения "Национальный центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" планировалось в 2022 году.

Как сообщалось со ссылкой на руководителя Государственного управления делами Сергея Прилипко, по состоянию на 22 апреля заключен договор с ГП "НИПИ градостроительства" на разработку проектной документации объекта реконструкции.

Как сообщалось, Минфином на 2019 год были предусмотрены ассигнования в размере 10 млн грн на реализацию проекта. При этом в предыдущие годы в рамках проекта было выделено 8 млн грн.

"Украинский дом" был открыт в 1982 году, его общая площадь составляет 20 тыс. кв.м. Конгресс-центр включает выставочные залы, киноконцертный зал на 477 мест, девять конференц-залов. Центр получил статус национального в 2010 году.