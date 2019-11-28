У ГБР появился свой спецназ

Первые оперативные сотрудники Управления специального назначения Государственного бюро расследований приняли присягу, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.



"27 ноября 2018 года приняли присягу первые 300 следователей Государственного бюро расследований - этот день стал началом работы ГБР. Символично, что сегодня, спустя год, присягу первые оперативные сотрудники. Для меня, моих заместителей и всех работников это - праздник. Более года мы воевали за то, чтобы у нас были собственные оперативные подразделения. Многие этого не хотели, сопротивлялся этому. Но мы отстояли ГБР, отстояли вас", - отметил Директор ГБР Роман Труба.



"Управление специального назначения ГБР - это элитное оперативное подразделение, которое стало силой ГБР. В то же время, спецназ - это семья, ведь вы доверяете друг другу самое дорогое - жизнь. Желаю вам во всем полагаться друг на друга и всегда возвращаться домой невредимыми", - поздравил первых сотрудников заместитель директора ГБР Александр Буряк.



Напомним, что в Законе Украины "О Государственном бюро расследований" отсутствовала должность оперативного сотрудника - поэтому невозможно было объявить конкурсы и сформировать оперативные подразделения. Лишь 16 мая 2019 года народные депутаты внесли необходимые изменения в закон. После этого началось формирование оперативных подразделений - сейчас конкурсы находятся на завершающей стадии.

