Онлайн-диспетчер грузоперевозок Transportica

Грузоперовозки с Transportica



Сфера грузоперевозок в Украине стремительно развивается, при этом поиск транспорта и грузов остатется наиболее затруднительной задачей для обеих сторон транспортировки.

Как отдельные водители, так и большие транспортные компании сталкиваются в своей работе с необходимостью регулярного поиска заказов. Крупным АТК в этом плане приходится проще, у них наработанная база клиентов и диспетчеры, которые ищут грузоперевозки по Украине, занимаются распределением заказов между водителями. Что касается частных перевозчиков, владеющих грузовым автомобилем, то тут ситуация обстоит сложнее. Водителю приходится мониторить заказы одновременно в нескольких системах и на форумах, находясь в кабине грузовика.

В Украине с 2016 года работает международный транспортно-информационный сервис Транспортика - платформа, представляющая собой онлайн-диспетчера грузоперевозок. Водителю достаточно скачать приложение Transportica Driver на свой смартфон, пройти короткую регистрацию, после чего можно начать принимать и выполнять заказы. При регистрации перевозчику необходимо указать данные о грузовике, а также разрешить использование геолокации. После этого в системе будет настроен фильтр, и водитель сможет получать только те заказы на грузоперевозки, которые соответствуют его местоположению, габаритам и типу авто.

Транспортным фирмам Transportica удобна тем, что прямо в системе есть облачное решение для управления автопарком и сотрудниками. Владельцам и логистам удобно вести оценку эффективности компании, а также формировать отчеты, облегчающие ведение бухучета.

Второй стороной в сфере грузоперевозок являются заказчики. Перевозка груза начинается с подбора водителя, который вовремя доставит товар получателю и позаботится о сохранности груза в пути. Именно с этой целью в Transportica разработали мобильное приложение Transportica Shipper для заказчиков грузоперевозок. Подобрав исполнителя транспортировки, заказчик может отслеживать передвижения фуры, а также получать сведения о статусе выполнения заявки.

Весомым преимуществом Транспортики для обеих сторон грузоперевозки является удобный инструмент вычисления расстояний. Водителю расчет расстояний вычислит затраты топлива на перевозку и поможет оценить выгодность заказа. Отправителя инструмент ознакомит с рыночной стоимостью перевозки и на основании этого позволит определиться с итоговой ставкой по заказу.

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