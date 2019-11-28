Апелляционный суд оставил Ляшко на поруках

Киевский апелляционный суд оставил бывшего народного депутата Олега Ляшко на поруках, передает корреспондент УНН.



"Мера пресечения в виде личного поручительства... Ляшко оставить без изменения, а апелляционную жалобу прокурора оставить без удовлетворения", - сказал судья.



Прокуратура просила о мере пресечения в виде содержания под стражей.



Напомним, 19 ноября Бориспольский горрайонный суд избрал меру пресечения народного депутата предыдущего созыва Олегу Ляшко в виде личного поручительства.



18 ноября экс-нардеп Олег Ляшко в Бориспольской прокуратуре получил подозрение о нападении на народного депутата Андрея Геруса. Так, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 346 УКУ (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля, а именно умышленное причинение лицам, указанным в части первой настоящей статьи, средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью).

