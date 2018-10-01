Стеклянные перегородки – стильный и практичный способ зонирования помещений

Существует много способов разграничения пространства в комнатах и офисах. Одно из самых стильных решений – перегородки из стекла, которые выглядят очень эстетично и пропускают максимум света. Наверняка вы уже не раз видели их в торговых центрах, офисах и, возможно, частных домах. Установите стеклянные перегородки SKLO.UA – зонируйте помещение со вкусом!

Технические особенности

Перегородки изготавливаются из металлического профиля, закаленного стекла, триплекса или смарт-стекла. Первый вариант – самый доступный. Триплекс обладает высокой прочностью. Смарт-стекло изменяет степень прозрачности под действием света.

Стеклянные перегородки условно разделяют на 3 типа: стационарные, раздвижные, складные. Первые устанавливаются в офисах и торговых центрах. Раздвижные и складные также используются для зонирования комнат в частных жилых домах. Стекло имеет матовый или глянцевый оттенок. По желанию клиента возможно украшение лазерной гравировкой и рисунками. Для подбора оптимального типа конструкций стеклянных перегородок необходимо провести замеры в помещении и очень важно учитывать особенности стиля концепции дизайна.

Практические преимущества

В чем секрет популярности стеклянных перегородок? Распространенность этого решения обусловлена не только стильным внешним видом – их выбирают и за другие преимущества:

надежность и долговечность – правильно смонтированная конструкция простоит годы;



простота в обслуживании – поверхность стекла и профиля легко очистить от загрязнений обычными моющими средствами;



максимально высокая светопропускающая способность;



срок эксплуатации стекла не ограничен;



многообразие конструкций.

Относительно последнего преимущества – тип и форма конструкции ограничивается исключительно фантазией дизайнеров и пожеланиями клиентов. Перегородки из металлического профиля и стекла органично вписываются в различные концепции дизайна интерьера, за исключением специфических, вроде кантри или модерна. Что касается офисных помещения – в этом случае они являются универсальным решением для зонирования помещений, которое никогда не утратит актуальность.

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