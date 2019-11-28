В Украине планируют разрешить частные СИЗО

В связи с недостаточным финансированием в Украине планируют массовое закрытие старых тюрем, сокращение персонала, а также разрешить работу частных СИЗО. Об этом в четверг, 28 ноября, заявил министр юстиции Денис Малюська, сообщает Укринформ.



По его словам, поставлена цель обеспечить доступ заключенных к образованию и коррекционным программам, увеличить финансирование медобслуживания. В то же время получить увеличение финансирования в недавно принятом бюджете Минюст не смог.



"Поэтому единственным выходом для того, чтобы достичь этих целей, будет массовое закрытие тюрем и сокращение численности персонала там, где тюрьмы не заполнены", - сказал Малюська.



Он надеется, что после этого удастся поднять зарплату сотрудникам тех учреждений, которые останутся.



Малюська также сообщил о планах Минюста дать возможность работать частным СИЗО. По его словам, это будет что-то вроде хорошо охраняемых гостиниц, где лица, у которых есть средства, смогут находиться в ожидании приговора суда.

