Суд отказался отпускать из-под стражи "Пуму", которую считают причастной к убийству Шеремета

Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу защиты и оставил под стражей воевавшую на Донбассе Инну Грищенко с позывным "Пума", которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.



Об этом сообщает hromadske.



Рассмотрение апелляционной жалобы защиты Грищенко переносили трижды.



У "Пумы" журналист поинтересовался, кто ей сказал о том, что ее считают причастной к делу Шеремета. Грищенко заверила, что впервые об этом услышала от правоохранителя во время обыска.



"Опер, который был старшим во время обыска у меня в квартире. 5 числа этого месяца. Насчет мужа они ничего не говорили", - ответила атошница.



Напомним, 6 ноября Грищенко была арестована Печерским судом на 60 суток. Ей инкриминировали соучастие в покушении на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области в 2018 году.



А в конце сентября правоохранители задержали мужа атошницы Владислава Грищенко с позывным "Буча". По версии следствия, с группой лиц он планировал взорвать бизнесмена.

