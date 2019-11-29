Венгрия продолжит блокировать проведение Совета Украина — НАТО

Венгрия и дальше будет блокировать проведение Совета Украина — НАТО из-за украинского закона об образовании, существенно сокращающего возможность обучения на языках нацменьшинств, заявил в четверг посол Венгрии на Украине Иштван Ийдятро.

"Венгрия не блокирует процесс интеграции Украины в НАТО. Мы блокируем только один форум, это политический уровень - Совет Украина — НАТО. И будем блокировать дальше. Почему мы блокируем совместные декларации на этом политическом уровне? Потому что считаем НАТО не только военной организацией. Если ты хочешь стать членом НАТО, у тебя должны быть обязательства соблюдать права человека. На наш взгляд, принят закон об образовании противоречит этим принципам", - сказал посол в интервью изданию "Главком". По его мнению, не совсем правильно, что НАТО не занимается проблемами меньшинств.



Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до 2020 года. В прошлом году глава венгерского МИД заявлял журналистам, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.

