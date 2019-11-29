Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма в ОЗХО

Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил в четверг на пресс-конференции постпред РФ при организации Александр Шульгин.



"Мы готовы дальше выделять средства на конвенционную деятельность, то есть ту, которая разрешена Конвенцией о запрещении химического оружия", - отметил он. Свидетельством тому, подчеркнул дипломат, является тот факт, что Россия перечислила свой финансовый взнос "за вычетом кассовых остатков, которые направляются на финансирование атрибутивного (обвинительного - прим. ТАСС) механизма".



В четверг на 24-й Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия прошло голосование по проекту бюджета на 2020 год. За принятие бюджета высказались 106 из 125 присутствовавших и голосующих делегаций. Против выступили 19 делегаций, в том числе РФ. Еще 17 делегаций отказались от участия в голосовании и 11 отсутствовали в зале на момент его проведения.



Российскую сторону, в частности, не устраивает то, что в принятом варианте бюджета одновременно закладываются расходы на конвенционную и неконвенционную деятельность организации. Под последней подразумевается деятельность группы по расследованию и идентификации, имеющей право устанавливать ответственных за применение химического оружия. По мнению РФ, решение о наделении ОЗХО обвинительными функциями, которое было принято в 2018 году, нелегитимно и является прямым посягательством на исключительные прерогативы Совбеза ООН. Кроме того, РФ выступает против направления неизрасходованных в предыдущий год средств на деятельность организации. По мнению российской стороны, неизрасходованные остатки, в соответствии с финансовыми правилами организации, должны возвращаться государствам.



После голосования по бюджету заместитель постоянного представителя РФ при организации Игорь Вишневецкий заявил, что российская сторона оставляет за собой право сделать соответствующие выводы и должным образом выразить негативное отношение к сложившейся ситуации.



