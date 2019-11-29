На Украине сократят штат местных и апелляционных судей

Совет судей Украины решил согласиться с предложением Государственной судебной администрации относительно необходимости уменьшения количества судей некоторых местных и апелляционных судов. Соответствующее решение № 94 ССУ принял 22 ноября 2019 года. Об этом пишет "Юрлига".



Государственная судебная администрация на основании п. 5 Порядка подготовки Государственной судебной администрацией материалов относительно определения предельной численности судей в судах, отправила ССУ предложения судов относительно необходимости уменьшения количества судей некоторых местных и апелляционных судов.



В частности, Совет судей, решил:



Информацию Государственной судебной администрации относительно необходимости уменьшения количества судей некоторых местных и апелляционных судов принять к сведению.

Согласовать уменьшение штатной численности должностей судей:



Киевского апелляционного суда на 15 должностей;

Юго-западного апелляционного хозяйственного суда на 8 должностей;

Северо-западного апелляционного хозяйственного суда на 1 должность;

Западно-апелляционного хозяйственного суда на 3 должности;

Окружного хозяйственного суда города Киева на 12 должностей;

Хозяйственного суда города Киева на 12 должностей;

Днепропетровского окружного административного суда на 8 должностей;

Окружного административного суда города Киева на 11 должностей.



Напоминаем, что в соответствии с ч. 6 ст. 19 Закона "О судоустройстве и статусе судей" количество судей в суде определяет Государственная судебная администрация Украины по согласованию с Высшим советом правосудия с учетом судебной нагрузки и в пределах расходов, определенных в Государственном бюджете Украины на содержание судов и оплату труда судей.

