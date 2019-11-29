Генералу Марченко, который закупил бракованные бронежилеты, суд снизил размер залога в 4 раза

Киевский апелляционный суд на заседании 28 ноября почти вчетверо уменьшил размер залога начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрию Марченко. Об этом сообщила пресс-служба суда.



Уточняется, что суд рассмотрел апелляцию стороны защиты на предыдущее решение Печерского райосуда столицы от 11 ноября нынешнего года. Размер залога уменьшен с 76 миллионов гривен до 20 миллионов.



"Применена мера пресечения подозреваемому Марченко Д.А. в виде содержания под стражей до 3 января 2020 года с одновременным определением альтернативного пресечения в виде залога в размере 20 миллионов гривен в национальной денежной единице", - говорится в сообщении пресс-службы суда.



По данным следствия, в Минобороны закупили 20 тыс. бронежилетов, стоимостью 176 млн гривен, однако 7 тыс бронежилетов оказались бракованными (простреливались во время дождя).



Напомним, 26 июня ГБР и ГПУ провели около 40 обысков дома у должностных лиц Минобороны и работников коммерческих структур, а также в офисных помещениях в рамках расследования дела о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам. Начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко в соцсетях прямо в процессе обыска негодовал по поводу действий правоохранителей.



5 ноября следователи объявили подозрение в совершении уголовного преступления пятерым должностным лицам Министерства обороны по делу о бронежилетах.



11 ноября Печерский суд Киева арестовал на 60 дней с правом внесения залога в 76 млн грн начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко.



