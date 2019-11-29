Туск заявил, что Трамп молится о распаде ЕС

Президент Европейского совета Дональд Туск назвал президента США Дональда Трампа "возможно, самым сложным вызовом" для ЕС, поскольку он якобы "молится" о распаде блока. Об этом сообщает в четверг, 28 ноября, Reuters.



"Впервые в истории американский президент открыто выступает против объединенной Европы. Он поддерживает Brexit и молится о распаде Союза", - заявил Туск в интервью немецкой газете Die Zeit.



Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который также покинет пост на днях, как и Туск, также предостерегал президента США Дональда Трампа от разжигания антиевросоюзных настроений.



По его словам, заинтересованность Трампа в выходе Великобритании из ЕС "удивляет и раздражает".

