Психозы недели. ЧП

ЧП – это «Черная пятница». Американская традиция, которую нам усиленно навязывают маркетологи вместе Хэллоуином и т.п. Кто ж не любит халяву и шару? И я грешен. Но есть такая хреновая штука, как эффект эмоционального заражения масс. Те, кто сломя голову бегут в толпе за ненужным им барахлом, сродни тем, кто орали Heil Hitler! Все закричали, и я закричал. Все побежали, и я побежал. Лечение простое, но сугубо индивидуальное. Как говорил наш президент во время выборов: «Думай-те!».



Самая хрестоматийная история на данную тему – трагедия 28 ноября 2008 года на Лонг-Айленде. Тогда «Черная пятница» совпала с открытием нового супермаркета Wal-Mart. Были обещаны невероятные скидки всем и какие-то совсем уже фантастические первым покупателям. Огромная толпа собралась еще ночью. Некоторые пришли с раскладушками. Люди замерзли. Устали. Не выспались. Супермаркет открывался в 7 утра, но толпа не хотела ждать. В 5 утра работник магазина Дждимитай Дамур сделал роковую ошибку – он подошел к дверям и приоткрыл их, чтобы убедить людей не тесниться у входа.



В ту же секунду озверевшая толпа распахнула массивные двери и ринулась внутрь. Дждимитай Дамур упал. По нему бежали люди. Никому и в голову не пришло остановиться и спасти человека. Попутно давили друг друга. 28-летняя беременная женщина оказалась в больнице с серьезными травмами. Ей не забыли сказать, что надо поберечься ради ребенка. Но это же «Черная пятница», мать твою! Как можно сидеть дома?!



Куча народа потом судилась. Ставшие инвалидами Фритц Мессадью и его сын Джонатан попытались отсудить у Wal-Mart два миллиона долларов. Но вроде бы у них ничего не получилось. В этой истории есть еще один эпизод. Самый характерный из всего рассказа. Когда уже нашли затоптанный труп, начали вывозить пострадавших, прибыли медики и полиция, магазин объявил о временном закрытии касс. Это вызвало такое возмущение, что торговый центр чуть не разгромили до основания.



Пришлось дать пиплу возможность расплатиться со скидками и только после этого очистить помещение. Пострадавшие лежали на полу. Ими занимались врачи. Счастливчики катили мимо тележки, наполненные всем, что попалось под руку. Рядом с кассами образовались кучи техники, одежды, игрушек – когда людям не хватало денег расплатиться за все, что они нахватали, они просто выбрасывали лишнее.



Психологи говорят, что халява и распродажа напоминают охоту. Включается генетическая память, азарт добытчика, уровень адреналина в крови повышается. Каждому хочется проявить себя самым сильным, ловким, умелым. Как в те времена, когда войску давали три дня на разграбление города. Некогда думать об этических ценностях, надо урвать что-то получше

Главное, чтобы в “Черную пятницу” не проснулись черные инстинкты, а настроение оставалось светлым. Даже если вы чего-то не купите, Бог с ним. Лишь бы родные были здоровы и счастливы. Как говорили в те самые советские времена, когда наивно боролись с “вещизмом” посредством романтики...

Кто-то скажет, что эта история – просто несчастный случай. Не тенденция. Он ни о чем не свидетельствует. В России, например, была Ходынка. Можно сказать, разновидность шопинговой лихорадки. Массовая давка ранним майским утром 1896 года на Ходынском поле, где народу по случаю коронации последнего русского императора Николая II раздавали царские гостинцы. По официальным данным, погибли 1389 человек и были покалечены более 900.Конечно, коронационная эмалированная кружка с царскими вензелями, ситцевый платок, фунтовая сайка из крупитчатой муки, пряник с гербом в 1/3 фунта и мешочек сластей – это не смартфон за полцены. Такое в ломбарде не купишь. Но толпа обезумела не только по этой причине.Психологи говорят, что халява и распродажа напоминают охоту. Включается генетическая память, азарт добытчика, уровень адреналина в крови повышается. Каждому хочется проявить себя самым сильным, ловким, умелым. Как в те времена, когда войску давали три дня на разграбление города. Некогда думать об этических ценностях, надо урвать что-то получше.Я тут, конечно, злобно утрирую. Распродажи – хорошая штука. Экономия и все такое. Главное, не терять голову и не вливаться в обезумевшую толпу. Потому что эмоциональная эйфория заразна. Как и всеобщая ненависть. Интернет немного спасает, можно сходит с ума в уединении. Не заражаться психозом от других. Лелеять свой собственный.Тут еще такая штука, что, в отличие от США, наша “Черная пятница” – это не ощущение, а просто банальный маркетинг. Скидки они и в Африке скидки. Эка невидаль. В “конфискатах” и “по случаю закрытия магазина” бывают и покруче.У нас, как и у европейцев, вообще нет того психического единения шопингующих толп, как у американцев. Мы, славяне, другие по своей природе. Как и европейцы, с их замками, дворцами, винными погребками и общей исторической расслабленностью. Согласно опросам, 50% участников распродажи в Америке отправляются на шопинг только ради эмоций – им нравится ощущать причастность к хаосу и конкурировать. В Европе такой динамики нет.У американцев это связано с историческими особенностями: «Черная пятница» стартует сразу после Дня благодарения и означает скупку практичных подарков к Рождеству. Один день, когда надо схватить, затоварится, победить в борьбе, отпихнув ближнего. А у размеренных европейцев Рождество – это своего рода волшебство. Они еще месяц выбирают в рождественских городках всякие очаровательные сувениры. Немцы допивают пиво с Октоберфеста. У французов только отгуляли прибытие божоле. В общем, все на своей волне.Что касается Украины, то у нас “Черная пятница” полностью отвечает одной из версий происхождения своего названия – способу ведения бухгалтерской отчетности в этот день. Убытки записывали красными чернилами, а прибыль – черными. Так как выручка обычно зашкаливала, то черный цвет в отчетности преобладал.Главное – это на…ать покупателя. Убедить его, что он не зря заранее занимал очередь и регистрировался на всевозможных сайтах: покупка будет офигенно удачной. Классика жанра – продавать свой товар по завышенной цене примерно за неделю до “Черной пятницы”, когда покупатели начинают ходить, прицениваться. Чтобы потом перечеркнуть завышенную цену и написать реальную, выдав ее за опупенную скидку.Сейчас, конечно, все опытные. Сидят и соцсетях. Знают что почем. Поэтому кидать лохов все сложнее. Но судя по всему, получается. И химическую реакцию мозга на словосочетание “аномально низкие цены” пока никто всерьез не изучал и не исследовал. А надо бы. Мы так устроены.И чтобы придать этому тексту видимость аналитики, хочу сослаться на "Макроэкономический и монетарный обзор" Национального банка за прошлый год. Согласно этому документу, единственная отрасль украинской экономики с позитивной динамикой – это торговля. Она продемонстрировала рост в 2018 году до 6,2%. За первое полугодие 2019 года розничный товарооборот увеличился на 17,9% (понятно, что выборы, выплаты социально незащищенным категориям, а также просто деньги, вброшенные в экономику). А по итогам января-октября 2019 года увеличился (в сопоставимых ценах, по сравнению с прошлым годом) на 10,2%.Поверьте, ничто в это стране так не выросло – ни сельское хозяйство, ни строительство, ни даже фармацевтика. Слава шопингу! Поэтому дружите с “Черной пятницей”, пользуйтесь ее возможностями, но оставайтесь в своем уме и не поддавайтесь всеобщему психозу.Главное, чтобы в “Черную пятницу” не проснулись черные инстинкты, а настроение оставалось светлым. Даже если вы чего-то не купите, Бог с ним. Лишь бы родные были здоровы и счастливы. Как говорили в те самые советские времена, когда наивно боролись с “вещизмом” посредством романтики...