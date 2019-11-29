Чубаров: молчание о Крыме в Париже будет как согласие на аннексию

Если президент Владимир Зеленский не потребует вернуть Крым Украине на встрече "нормандской четверки" в Париже 9 декабря, президент России может воспринять это как согласие на аннексию.



Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью "Голосу Америки"



"У нас есть большая тревога по этому поводу. Если еще в октябре президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что в ходе встречи "Нормандской четверки" он обязательно скажет о необходимости возвращения как Крыма, так и Донбасса, то в последнее время в его риторике слово "Крым" в связи с "Нормандской встречей" исчезло", - отметил Чубаров.



"Мы это отмечаем с большой тревогой, потому что понимаем, что под давлением разных обстоятельств, в том числе и ожиданий наших западных партнеров, в частности, Макрона и Меркель, и в контексте актуализации вопроса о транзите российского газа через Украину, возможно, господин Зеленский не готов выполнить свое обещание. Нас это очень волнует, потому что мы понимаем, что само по себе отсутствие упоминания Крыма, умолчание о Крыме Путиным будет восприниматься как подарок, как согласие на то, чтобы ему дальше уже максимально закреплять за собой Крым. И даже если кто-то будет возражать, то он будет ссылаться на эту встречу и говорить: "Слушайте, вы же сами этого особо и не хотели". Мы пытаемся донести свою точку зрения и президенту Зеленскому", - подчеркнул Чубаров.



Чубаров считает, что надо обращаться к партнерам Украины – президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель.



По его мнению, можно предложить западным политикам "простую формулу", которую озвучил бывший крымский политзаключенный Олег Сенцов: думая о дружбе с Россией и Владимиром Путиным, вспоминать о 13 тысяч погибших в Украине и притеснении крымских татар.



Как сообщал УНИАН, лидеры "нормандской четверки" – Украины, России, Германии и Франции – после долгого перерыва в переговорах встретятся в Париже 9 декабря.



"Нормандский формат" предусматривает обсуждение вопросов разрешения конфликта на востоке Украины и фактического возвращения Донбасса в состав Украины.



Вопрос возвращения Крыма российская сторона отказывается обсуждать в любом из форматов переговоров – и в минском, и в нормандском, и при двусторонних контактах.

