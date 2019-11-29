Нафтогаз подал иск о взыскании в Латвии с Газпрома $2,6 миллиарда

Нафтогаз подал иск в латвийский суд для того, чтобы взыскать с Газпрома его задолженность по решениям Стокгольмского арбитража на территории Латвии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию в финансовой отчетности Газпрома.



Отмечается, что иск Нафтогаз подал в суд Видземского предместья Риги. В своем иске украинская компания хочет выполнить на территории Латвии решение Стокгольмского арбитража, согласно которому Газпром остался должен Нафтогазу $2,6 млрд (включая проценты и пеню по этому долгу, сумма выросла до $3 млрд).



В отчетности Газпрома говорится, что заседание суда по иску Нафтогаза запланировано на конец апреля 2020 года. Российская компания изучает возможности своей защиты в судебном процессе.



Как ранее сообщал ForUm, 28 февраля 2018 года арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.



После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.



«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.



Все средства российского «Газпрома», которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет.

